Demonstrant op de Dam: 'Het regime van Iran heeft mij mishandeld'

Vandaag protesteerden er ruim 100 mensen op de Dam uit solidariteit met de demonstranten in Iran. Die demonstranten protesteren al vijf dagen tegen de armoede, werkloosheid en uitblijvende economische groei in het land.

Eén van de demonstranten, een vluchteling uit Iran die niet met zijn naam in de media wil komen, legt uit waarom hij op de Dam staat. 'Ik heb uit Iran moeten vluchten door hoe de Islamic Republic zich gedragen heeft. Ze hebben mij mishandeld', zegt hij.

Lees ook: Meer dan honderd demonstranten op de Dam uit solidariteit met Iran

Tijdens het laatste grote protest in 2009 stond ook hij op de straat. 'Ik stond er om voor mijn rechten te vechten. Maar ze hebben mij gearresteerd en op mijn hoofd geslagen. Voor hen was het niet zo'n heftige mishandeling, maar ik heb nog steeds last van de gevolgen.'

In coma

Doordat hij op zijn hoofd werd geslagen, heeft hij een beroerte gehad. 'Ik ben in coma geraakt en ze hebben me gewoon op straat laten liggen. Nu voel ik de linkerkant van mijn lichaam niet meer en loop ik mank. Het regime maakt zich niet druk om de levens van mensen.'

Toch zal hij niet stoppen met vechten voor zijn land, en hij denkt dat dat voor veel Iraniërs geldt. 'We laten ons niet stoppen. Dit gaat het einde worden van het regime, en anders gaan de protesten door. Wij willen democratie.'