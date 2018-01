D66 en PvdA schrikken van mogelijke plezierjacht op damherten

Door nieuwe wetgeving zouden nu ook plezierjagers op damherten in de Waterleidingduinen mogen schieten. D66 en PvdA waren niet op de hoogte van de wijziging en reageren geschrokken.

'Klopt het dat er sprake is van wetswijzigingen?', zo vragen de partijen zich af. Vandaag stuurden ze een brief aan de gemeenteraad om het onderwerp aan de kaak te stellen.

Plezierjacht uitgesloten

In de brief beweren de partijen dat de gemeente weliswaar in 2015 akkoord is gegaan met 'actief beheer' in Waterleidingduinen, maar dat 'de plezierjacht daarbij uitgesloten was'.

Inmiddels blijkt uit berichtgeving van Het Parool dat plezierjagers steeds meer invloed proberen te krijgen in het gebied. D66 en PvdA hopen dat het college 'alles in het werk zal stellen om de Amsterdamse Waterleidingduinen te vrijwaren van de plezierjacht'.

Drieduizend damherten

Het 'actieve beheer' zou nodig zijn geweest omdat er in het gebied zo'n drieduizend damherten lopen, terwijl er maar ruimte is voor een derde van dat aantal. Daardoor raken andere dieren in verdrukking en zorgen de herten voor overlast door bijvoorbeeld opeens voor auto's te springen.

Sinds 2015 mocht er dus wel geschoten worden op de dieren, maar niet door particuliere jagers. Een nieuwe wet zou dit veranderen: het beheer van het natuurgebied moet tegenwoordig in handen komen van een vereniging met leden. En particuliere jagers zijn al zo slim geweest om zo'n vereniging op te richten.

Positief

De gedeputeerde Jaap Bond (CDA) uitte zich eerder positief over jagers in Het Parool: 'De jagers hebben gedaan wat ze moesten doen van de wet, terwijl de terreinbeheerders als Waternet en Natuurmonumenten te laat actie hebben ondernomen.'

Toch beseft Bond dat de situatie 'heel gevoelig ligt in de gemeenteraad van Amsterdam'. 'Dat Waternet er vat op wil houden, begrijp ik dus heel goed.'

De jagers hopen zelf samen te kunnen werken met Waternet, maar dat ziet het bedrijf niet zitten. 'De jagers doen dit vanuit hun eigen belang', aldus een woordvoerder.