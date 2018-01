Pro forma-zitting tegen helikopterkapers van start

De pro forma-zitting tegen de zes helikopterkapers begint vandaag. In oktober probeerden ze in Roermond een helikopter te kapen om de veroordeelde Amsterdamse crimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden, maar die poging werd verijdeld.

Tijdens de pro forma-zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld, maar wordt bepaald of het voorarrest van de verdachten verlengd kan worden. Dat is nodig als het inhoudelijke onderzoek naar de zaak nog niet is afgerond.

Bij de helikopterkaping in oktober wilden de verdachten Benaouf A., een hoofdrolspeler in de recente onderwereldoorlog, bevrijden. De politie was al vooraf op de hoogte van de kaping en wist op de dag zelf het hele vliegveld over te nemen en zo de groep Amsterdamse criminelen in de val te lokken.

Doodgeschoten

De verdachten probeerden vervolgens te vluchten, en bij de achtervolging werd een man doodgeschoten. Op dit moment zitten er nog zeven personen vast in de zaak. Benaouf A. is inmiddels overgebracht naar een andere gevangenis.