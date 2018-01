Eerste storm van het jaar trekt over de stad

Vanochtend trekt er een westerstorm over de stad. De komende uren komen er lokaal zware windstoten van 90 tot 110 kilometer per uur voor. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Vannacht waaide het al korte tijd hevig, waarna de wind aan het begin van de ochtend luwde. Naar verwachting trekt de storm aan het einde van de ochtend weer aan.

KLM annuleerde gisteren uit voorzorg al 104 vluchten. Omdat er ook veel regen valt, kunnen op Schiphol niet alle start- en landingsbanen worden gebruikt. KLM en Schiphol adviseren reizigers om de vluchtstatus goed in de gaten te houden via de website.

ProRail heeft storingsploegen ingezet om eventueel omgewaaide bomen of takken van het spoor of de bovenleiding te halen. Circus Zanzara, dat met zijn tenten is neergestreken op het Westergasterrein, heeft de uitverkochte voorstelling van vandaag afgelast.

UPDATE 07.45 uur:

Tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden er geen Sprinters door een boom op het spoor. Reizigers worden geadviseerd om gebruik te maken van de metro tussen Amsterdam Centraal, Amstel, Bijlmer Arena en Holendrecht.

UPDATE 08.00 uur:

De beperkingen tussen Breukelen en Amsterdam Centraal zijn voorbij.