Auto boort zich in gevel bij ramkraak kledingzaak Zeilstraat

Op een kledingwinkel in de Zeilstraat in Zuid is vanochtend vroeg een ramkraak gepleegd. Volgens een getuige zijn er meerdere dure jassen buitgemaakt.

Iets na 05.00 uur boorde een auto zich door de gevel van de kledingzaak. Meerdere daders zouden er na de kraak op een scooter vandoor zijn gegaan.

De schade aan de winkel is groot. Een van de jassen werd op straat aangetroffen. De politie doet onderzoek.