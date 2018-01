Westerstorm in de stad: lees hier het liveblog terug

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland voor de storm die over de stad raast. Vanaf 11 uur neemt de wind in kracht toe en worden zeer zware windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur verwacht.

Vannacht waaide het al korte tijd hevig, waarna de wind aan het begin van de ochtend luwde. De storm trok aan het einde van de ochtend weer aan. Op Schiphol zijn op heden 176 vluchten geannuleerd. De luchthaven adviseert reizigers om de vluchtstatus goed in de gaten te houden via de website.

ProRail heeft storingsploegen ingezet om eventueel omgewaaide bomen of takken van het spoor of de bovenleiding te halen. Circus Zanzara, dat met zijn tenten is neergestreken op het Westergasterrein, heeft de uitverkochte voorstelling van vandaag afgelast.

UPDATE 13.30 uur:

Op Schiphol zijn tot op heden 252 van de 1200 vluchten geannuleerd. Het betreft voornamelijk vluchten van en naar Europese bestemmingen. Reizigers op vertrekkende vluchten moeten rekening houden met een uur vertraging.

Storm update: 252 of 1200 flights have been cancelled today. This mainly affects flights to/from European destinations. Please expect delays for departing flights of up to one hour. Flight schedules will be disrupted for the rest of the day. Flight info: https://t.co/U8wk9cvRkS — Schiphol (@Schiphol) January 3, 2018

UPDATE 13.00 uur:

Tram 7 en 10 rijden om vanwege een losgelaten gevel op de route bij de Weteringschans. De haltes Frederiksplein, Weteringcircuit en Vijzelgracht zijn vervallen. Volgens de politie is het niet verantwoord om de komende uren die route te rijden.

UPDATE 12.00 uur:

Metro 53 rijdt vanaf Centraal Station ingekort tot Ganzenhoef door een hek op het spoor bij Gaasperplas. Het GVB adviseert reizigers om gebruik te maken van bus 41 en 47.

UPDATE 11.50 uur:

Op de A2 is ter hoogte van Vinkeveen een vrachtwagen met oplegger omgewaaid. Alle vijf de rijstroken zijn afgesloten.

HOLY SHIT. Buitenlandse vrachtwagen ligt overdwars op de A2. Alle 5 de rijbanen afgesloten. Iedereen over de linkervluchtstrook. pic.twitter.com/zP4x1fzA2I — ? Martine de Ridder (@MrsMartine) January 3, 2018

UPDATE 11.45 uur:

Fietsers hebben veel last van de wind nabij het IJ. Bekijk hier de live-uitzending:

UPDATE 11.15 uur:

Vliegtuigen op Schiphol hebben grote moeite om netjes te landen. Bekijk hier de livestream:

UPDATE 10.30 uur:

Op Schiphol zijn inmiddels 176 van de 1200 vluchten geannuleerd. Het gaat voornamelijk om vluchten van en naar Europese bestemmingen.



Strong winds are causing delays and cancellations today. At this point, 176 of 1200 flights (mainly to and from European destinations) are cancelled. We advise passengers to check https://t.co/FjQ2gQQf9d, our app or their airline for current flight info. pic.twitter.com/sAJvwkl1RW — Schiphol (@Schiphol) January 3, 2018

UPDATE 10.05 uur:

De Zeeburgertunnel is in beide richtingen dicht, omdat er schade aan het plafond is gereden. Automobilisten moeten omrijden via de Coentunnel.

UPDATE 10.00 uur:

KNMI geeft vanaf 11.00 uur code oranje af voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland wegens zware windstoten. De waarschuwing blijft tot 16.00 uur van kracht.