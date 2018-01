Circus Zanzara cancelt voorstelling vanwege storm

In verband met de stevige storm die vandaag over de stad raast, heeft Circus Zanzara hun voorstelling van vanmiddag afgelast. De tent, die in het Westerpark staat, blijft uit voorzorg gesloten in verband met de harde wind.

Het is niet de eerste keer dat het circus, dat sinds 19 december in het park staat, een voorstelling cancelt vanwege de wind. In de tien jaar dat zij voorstellingen in het Westerpark geven, is het één keer eerder gebeurd dat een storm hun dwong een dag te sluiten.

Tijdens kerst 2011 gebruikten ze vrachtwagens om de tent tegen de wind te beschermen. Vandaag worden de tenten helemaal gesloten en worden de spanbanden nog steviger aangetrokken.

De show van vanmiddag is helemaal uitverkocht en daarom zal Circus Zanzara een extra voorstelling organiseren op 6 januari.