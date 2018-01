Toerist uit Malta langer vast voor valse bommelding in trein

De 45-jarige Maltese toerist die verdacht wordt voor de valse bommelding in een trein tussen Amsterdam en Duitsland blijft langer vast.

De voorlopige hechtenis van de man wordt met veertien dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.

Op 28 december werd een melding gedaan dat iemand op Amsterdam Centraal een dreigbrief had gevonden, waarin stond dat er een bom zou liggen in de trein van Amsterdam naar Duitsland. Vervolgens werd de trein in de buurt van Oldenzaal stopgezet en ontruimd.

Twee dagen later meldde een toerist uit Malta zich bij de politie in Borne, waarna hij is aangehouden en vastgezet. De man zou op rondreis zijn in Nederland en de melding hebben verzonnen.

