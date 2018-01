Eigenaar Joods restaurant Hacarmel eist politie- en camerabewaking

De ramen van het Joodse restaurant Hacarmel aan de Amstelveenseweg zijn dit weekend besmeurd. Bij het restaurant werden begin december al de ruiten ingeslagen door een pro-Palestijnse activist. De advocaat van het restaurant laat weten dat de eigenaar met spoed permanente politie- en camerabewaking wil krijgen.

Bij het besmeuren is een onbekende substantie gebruikt. 'Ik ben kwaad. Ik geloof niet dat het een ongelukje was. Het zit op twee ramen. Niemand doet dat', zegt Bar-On, de eigenaar van het restaurant. 'Bij de buren wordt nooit op de ramen gespuugd, maar bij mij wel.'

Geen aangifte

Bar-On zegt geen aangifte te gaan doen van de nieuwe actie. Hij is het vertrouwen in de politie kwijt, omdat vorige maand zijn ramen werden vernield door een pro-Palestijnse activist en de verdachte wordt vervolgd voor vernieling en niet terreur. 'Wat een grap is dat', zegt de eigenaar. Hij denkt er niet over om te stoppen: 'Ik ga nog tien restaurants openen. Niemand breekt mijn leven. Alleen met een kogel misschien, anders niet.'

De politie zegt in een reactie goed contact te hebben met de eigenaar van het restaurant en heeft hem geadviseerd toch aangifte of melding te maken van het nieuwe incident.

Eerdere vernieling

Na de vernieling van de ramen vorige maand werd een 29-jarige man uit Syrië aangehouden. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor vernieling en diefstal. Uit het restaurant stal de man namelijk ook een Israëlische vlag. Hij deed dat terwijl hij met een Palestijnse vlag zwaaide en volgens een getuige 'Palestina' en 'Allahu Akbar' riep. Volgens zijn advocaat Van Vliet deed de man dat uit onvrede over de uitspraak van de Amerikaanse president Trump, die een dag daarvoor Jerusalem als hoofdstad van Israël erkende.

De zaak is al voor de rechter geweest. Die vindt het nodig dat de verdachte psychiatrisch onderzocht wordt. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld.