Romantische helivlucht bleek vluchtpoging: 'Niet voor twee uur vliegen, dan doen ze alarm'

Benaouf A. is er in geslaagd een soort plattegrond van de gevangenis in Roermond te maken en te sturen naar zijn handlangers. Zij probeerden afgelopen november hun vriend met een gekaapte helikopter te bevrijden uit de gevangenis.

Vandaag diende de zaak voor het eerst, slechts één van de vijf verdachten had de moeite genomen om de pro forma-zitting bij te wonen. Het Openbaar Ministerie zegt zo goed als klaar te zijn met het onderzoek: 'Er is nog één voortvluchtige, maar we kunnen de zaak waarschijnlijk nog voor de zomer inhoudelijk behandelen.'

Helikopterbedrijf vertrouwde dat niet. Ging om een dure rondvlucht, die normaal voor 4 personen is. Bovendien wilde Ismaël per sé vanaf Heythuysen (Limburg) vertrekken. Terwijl deze heli normaal vanaf Lelystad vliegt. #helikoptervlucht — Mark Schrader (@markschrader) January 3, 2018

Tweede persoon?

Volgens het OM wilde de groep van acht niet alleen Benaouf A. bevrijden, het zou ook de bedoeling zijn geweest een tweede persoon op te halen. Het plan liep in ieder geval stuk, de politie kreeg lucht van de ontsnappingspoging en haakte vroeg aan.

Het helikopterverhuurbedrijf rook onraad toen verdachte El M. nogal specifieke eisen had voor zijn helikoptervlucht. Hij wilde een 'romantische vlucht' met zijn vriendin maken in een helikopter waarin normaal gesproken plek is voor vier personen.

De gewaarschuwde politie kwam al snel achter de ware bedoelingen van El M. en de rest. De groep kocht bij diverse Praxis-filialen spanbanden, spijkers en pvc-buizen. Volgens het OM om kraaienpoten van te maken.

Colombiaanse helikopterpiloot (die als enige praat) heeft verklaard dat hij een foto van deze plattegrond heeft gezien op een telefoon van een van de verdachten. #helikoptervlucht — Mark Schrader (@markschrader) January 3, 2018

Kaart in cel van Benaouf A.

In de cel van Benaouf zijn naderhand twee telefoons gevonden en een getekende plattegrond van de luchtplaats van de gevangenis. Een tekening die door de Colombiaanse helikopterpiloot is gezien, zo verklaarde hij na zijn arrestatie. De groep wist volgens het OM ook precies wanneer Benaouf A. mocht luchten op 11 oktober.

Uit een tapgesprek: ‘Niet voor 13.55 vliegen. Misschien staan ze nog in de gang. Ze zijn bezig. Dan zien ze de helikopter. En dan doen ze alarm.’ Maar de helikopter kwam nooit bij Roermond aan. Een van de mannen komt bij het vliegveld aan, legitimeert zich en wordt aangehouden.

De anderen worden na wilde achtervolgingen aangehouden in Limburg. Eén van hen, de 30-jarige Fransman Jaouad Aaros, wordt zelfs doodgeschoten. De Colombiaanse piloot weet te ontkomen, maar wordt een week later alsnog in Parijs aangehouden. De rechtbank besliste vandaag dat één van de vijf verdachten vrij komt. De rest blijft vastzitten.

