'Vrachtwagenchauffeurs kunnen eigenlijk overal aan het werk'

Bedrijven in de stad zullen in 2018 nog moeilijker aan nieuw personeel kunnen komen, zo voorspelt het UWV. Zo is er bijvoorbeeld een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs.

Transportbedrijf Simon Loos verwachtte dat een paar jaar geleden al en begon daarom met een eigen opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Hierdoor kon het bedrijf ook mensen zonder ervaring en vrachtwagenrijbewijs binnenhalen. 'Als we te laat waren gestart, hadden we nu een heel groot probleem gehad', vertelt HR-manager Eric Stam.

Lees ook: Veel vraag naar mbo'ers: 'Accountant eerder vervangen door robot dan loodgieter'

Pensioen

Het personeelstekort ontstaat doordat veel vrachtwagenchauffeurs met pensioen gaan en de instroom van nieuwe chauffeurs te laag is. Ook in de technische sector en de bouw is er een groot tekort aan personeel.

Het UWV verwacht dat er in Amsterdam en zeven omliggende gemeentes dit jaar zo'n honderdduizend vacatures ontstaan. 'De werkzoekenden die geplaatst moeten worden op vacatures matchen vaak qua werkervaring en opleidingsniveua niet op de vaardigheden die werkgevers vragen', vertelt Alexandra Benning, arbeidsmarktadviseur bij het UWV.

Lees ook: Personeelstekort in horeca: studenten zijn kieskeurig, werklozen omgeschoold

Weigeren

Uiteindelijk leidt dat ertoe dat werkgevers opdrachten moeten weigeren. Bij Simon Loos is dat niet zo, het opleidingstraject zit op dit moment zelfs tijdelijk vol, maar het transportbedrijf blijft de situatie in de gaten houden.

'Het is moeilijk om mensen te vinden, maar het is ook heel moeilijk om mensen te behouden', zegt Stam. 'Er zijn zoveel aanbiedingen voor vrachtwagenchauffeurs, ze kunnen eigenlijk overal aan het werk. Dus goed werkgeverschap is nu heel belangrijk. En daar doen we ons uiterste best voor, om de mensen voor ons bedrijf te behouden.'