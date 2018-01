Gemeente stelt doel: ongezond voedsel niet meer in schoolkantines

Ook Amsterdam doet mee met de goede voornemens. Samen met de scholen in de stad wil de gemeente overgewicht bij kinderen nog verder terugdringen.

Het programma Aanpak Gezond Gewicht moet kinderen een gezondere leefstijl en omgeving bieden. Daarom gaat de gemeente afspraken maken met scholen om ongezond eten uit de kantine te weren. De bedoeling is dat op verschillende opleidingen ook lessen gegeven zullen worden over gezond leven. Ook sport en beweging staan voorop in het nieuwe programma.

Goede voornemens

Ongeveer één op de vijf kinderen in Amsterdam is te dik. Aanpak Gezonder Gewicht was al een succes en heeft ervoor gezorgd dat het aantal te dikke kinderen met twaalf procent is gedaald. 'We moeten de krachten verder bundelen om overgewicht en obesitas bij kinderen verder terug te dringen. Dat lijkt me een goed en gezond voornemen voor het nieuwe jaar', zegt Eric van der Burg, wethouder Zorg. Het streven is om in 2033 alle kinderen in Amsterdam op gezond gewicht te hebben.