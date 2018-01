Eigenaresse kledingwinkel Zeilstraat: 'Ik vind het heel treurig'

Eigenaresse Marja Lammer van de kledingwinkel aan de Zeilstraat in Zuid is zeer aangeslagen door de ramkraak op haar winkel. De kledingwinkel, die haar naam draagt, werd rond 5.00 uur vannacht bestolen nadat een rode auto zich door de gevel van de winkel had geboord.

De eigenaresse durft niet meer naar binnen als ze de ravage ziet. 'Het doet me te veel.'

Schade groter dan gedacht

Als de schade wordt opgemeten, blijkt deze groter te zijn dan verwacht. 'Het rolluik is kapot, de ramen zijn gebroken. Al het decoratie is vernietigd en al het glas is als een soort filter door de winkel heen gegaan.'

Ook bewoners boven de winkel hebben last gehad van de ramkraak. Door de klap zijn ze letterlijk uit bed getrild. Volgens de bewoner die boven de winkel woont, reden de overvallers een paar keer heel hard heen en weer. 'Ik hoorde steeds een auto achteruit en vooruit rijden. En toen ben ik gaan kijken, maar was ik al te laat.'

Doelwit

Het is niet de eerste keer dat de eigenaresse dit overkomt. In 2012 hebben overvallers ook al de pui eruit gereden en twee weken geleden nog probeerden inbrekers binnen te komen.

De eigenaresse heeft wel een idee waarom zij steeds de pineut is. 'Wij verkopen gewoon een mooi pakket merken en deze merken zijn schijnbaar in trek om een diefstal voor te plegen.' De jassen die Lammer verkoopt variëren van 850 tot 1000 euro.

De winkel is goed verzekerd, maar bij de eigenaresse overheerst een gevoel: 'Ik vind het heel treurig.'