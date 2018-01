Jongen (22) mishandeld in West omdat hij een 'kankerhomo' is

De 22-jarige Victor is op Nieuwjaarsdag vlakbij een club in West mishandeld door vier jongens vanwege zijn geaardheid. Het slachtoffer mist daardoor zijn twee voortanden.

Het is voor Victor de eerste keer in jaren dat er in Amsterdam, waar hij regelmatig uit gaat, überhaupt een opmerking naar hem wordt gemaakt over zijn geaardheid.

De jongens, die op nieuwjaarsdag op een huisfeest waren geweest in West, gingen net naar huis. Buiten werd Victor uitgescholden voor 'kankerhomo'. Na de opmerking werd Victor op de grond geslagen en verloor hij zijn twee tanden. De daders zijn vervolgens weggerend. De mishandeling vond plaats vlakbij de club De School. De club was dat moment gesloten.

Oproep

De oom van Victor doet nu een oproep op sociale media. Hij zou graag in contact willen komen met 'de vier heren die zijn neef in elkaar hebben geslagen.'

Victor zelf heeft inmiddels aangifte gedaan van mishandeling.

.(PLS RT zodat ik ze vind) Ik zou graag in contact komen met de vier dappere 'heren' die vannacht in Amsterdam mijn neef in elkaar hebben geslagen, gewoon, omdat hij een "kankerhomo" is. Ik wil graag iets met jullie bespreken. Wees een held, zoek mij op. — Lukas Burgering (@LukasBu) January 1, 2018