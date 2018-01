Ook Benaouf A. verdachte in zaak helikopterkaping

De man die volgens het Openbaar Ministerie in oktober vorig jaar met een gekaapte helikopter uit de Penitiaire Inrichting (PI) in Roermond had moeten worden bevrijd, is zelf ook verdachte in de zaak.

Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vanavond aan AT5. 'Ontsnappen uit een gevangenis is in Nederland niet strafbaar, daar wordt hij dus ook niet van verdacht. Wij verdenken hem wel van het medeplegen, dan wel medeplichtigheid, van het kapen van een helikopter.'

Helikopterpiloot uit Colombia

Vandaag was de eerste zitting in de zaak rondom de verijdelde ontsnappingspoging. Tijdens die zitting maakte het OM bekend dat in de cel van Benaouf A. naast twee telefoons ook een plattegrond van de luchtplaats is gevonden. Die plattegrond werd ook teruggevonden een van de telefoon van een van de verdachten.



Acht verdachten

In totaal verdenkt het OM een groep van acht personen van betrokkenheid bij de zaak. Zes van hen zitten nog vast, onder wie ook een Colombiaanse helikopterpiloot. Eén verdachte werd vandaag voorlopig vrijgelaten, een ander is nog voortvluchtig.



Of Benaouf A. zich uiteindelijk ook in de rechtbank moet verantwoorden, is nog de vraag. De woordvoerder kon vanavond nog niet zeggen of hij op een later moment wordt toegevoegd aan de huidige strafzaak.



Liquidatie

Benaouf A. is een sleutelspeler in de Mocro Maffia die Amsterdam de afgelopen jaren in zijn greep hield. Hij werd in 2016 in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie in Antwerpen in 2012.