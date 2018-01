Ymere remt overname viswinkel in Noord

De 65-jarige Yvonne Gúllú-Piek uit Noord runt al 13 jaar Yvonne's Vispaleis op het Zonneplein in Noord. Nu ze gaat stoppen met werken, wil ze graag dat haar viswinkel wordt overgenomen. Maar Ymere, de eigenaar van het pand, lijkt daar een stokje voor te steken.

Op Marktplaats vond Yvonne de geschikte kandidaten in Mohamed en Ali. De twee mannen wilden de zaak en de woning erboven graag van haar overnemen. Een eerste gesprek dat ze samen met woningcorporatie Ymere hadden, verliep goed.

'Maar toen kwam het gesprek met die twee heren achter mijn rug om en daarin werd verteld dat ze de woningen wilden splitsen van de winkel en dat ze niet akkoord zouden gaan met de indeplaatsstelling', vertelt Yvonne. Bij een indeplaatsstelling wordt een bedrijf overgenomen en de huur overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Dit bleek niet de deal te zijn waar Mohamed en Ali op af zijn gekomen. 'Die wilden het hele pand.'

Overname

De situatie is pijnlijk voor Yvonne, want zo lijkt de kans een stuk kleiner dat iemand de zaak overneemt zoals hij nu is. Ymere geeft in een reactie toe de bovengelegen woning en het winkeldeel van elkaar te willen splitsen. Ook de buurt rond het plein vindt dat een slecht idee, voor het hele winkelcentrum.

'Het zou heel erg zijn als deze viswinkel zou verdwijnen aan het Zonneplein', vertelt een buurtbewoner. 'Dan gaan ze naar de Molenwijk, en dan komen ze daar ook langs een bloemenwinkel en sigarenboer. En dan denk ik dat het plein gewoon helemaal gaat verdwijnen.'

Een andere buurtbewoner noemt het 'doodzonde.' 'Ik vind het zo'n mooi plein, laat het ook een winkelplein wezen.'

Reactie Ymere

Volgens Ymere zijn alle opties nog open. Ook een mogelijke overname door Mohamed en Ali is nog niet helemaal van de baan. 'Zij willen het nog steeds, maar hoe lang nog?', vraagt Yvonne zich af. 'Ik wil dat de viswinkel blijft.'

Ymere laat weten dat er deze maand een vervolgoverleg komt met Yvonne. Yvonne zegt daar niets van te weten.