Man bevredigt zich voor restaurant Dapperstraat, klanten zien het gebeuren

Het Thaise restaurant Boi Boi aan de Dapperstraat in Oost is op 1 januari in de avond belaagd. Een man stond zich voor een raam van de zaak te bevredigen.

Dat meldt Het Parool. Boi Boi was open en gevuld met een aantal eters toen rond 21.15 uur een man op de ruiten begon te bonzen. Hij schold de aanwezigen volgens eigenaar Richard Derks uit voor onder meer 'kankerjoden' en 'vieze kloteflikkers'.

Derks heeft de beelden van het incident online gezet. Daarop is ook te zien dat de belager zijn geslachtsdeel tevoorschijn haalt en zich bevredigt. Het vermoeden bestaat dat de man dronken was.

De eigenaar van het restaurant gaat maandag aangifte doen van het incident.

Ons restaurant is op 1/1 ook lastig gevallen door “kankerjoden horen hier niet, moslims zijn sterker en vieze kloteflikkers” roepende moslim. Daarna trok hij zich af. #hacarmel dit is niet oke! pic.twitter.com/8WeQm8poMJ — richard derks (@virginbrain) January 3, 2018