Twee auto's in vlammen op in Zuidoost

In de nacht van woensdag op donderdag rond 4.00 uur zagen bewoners van de Alfred Döblinstraat in Zuidoost hoe een auto in brand stond. Zij belden de brandweer.

Voordat de brandweerlieden konden beginnen met blussen sloeg de brand al over na een er naast geparkeerde auto. Beide auto's zijn total loss door de brand.

De brand is bij één van de auto's aangestoken, meldt de politie. Zij zoeken getuigen die mogelijk verdachte omstandigheden in of nabij de Alfred Döblinstraat hebben waargenomen.