Zeeburgertunnel alweer open na herstelwerkzaamheden plafond

De Zeeburgertunnel is donderdagochtend weer open gegaan. Woensdagochtend kwam het plafond van de tunnel gedeeltelijk naar beneden. Een container van een vrachtwagen had het plafond van de tunnel geraakt.

Door de harde wind gisteren waaide de bovenkant van de oplegger open raakte het de tunnel. Door het ongeluk ontstond een enorme ravage. In zuidelijke richting is de Zeeburgertunnel toen afgesloten. Hoe lang de werkzaamheden zouden gaan duren was niet bekend, maar wel dat de tunnel tot zeker vanochtend gesloten zou blijven.

Afgelopen nacht zijn de kapotte stalen tunneldelen gesloopt en met hydraulische knijpers in stukken geknipt. Vervolgens zijn de stukken staal weggevoerd. Eerder dan verwacht is de tunnel nu weer open.

Bij het ongeluk gisteren raakte niemand gewond.

Update #A10 Zeeburgertunnel;



De container is nu geborgen, er zijn nu extra grote hydraulische knijpers onderweg om de sloopwerkzaamheden te ondersteunen.@POL_Hoofdwegen meld dat er veel negatie van ❌❌❌ is, en oneigenlijk vluchtstrook gebruik! @POL_Hoofdwegen handhaaft! pic.twitter.com/5zwmZnirkd — OvD-RWS Rogier (@OvD_Rogier) January 3, 2018

Update #A10 Zeeburgertunnel



De berg staal groeit gestaag, het sloopwerk gaat goed. Complimenten voor de vele medewerkers van de aannemers hier! #hardewerkers pic.twitter.com/C7unkym9cn — OvD-RWS Rogier (@OvD_Rogier) January 3, 2018

Update #A10 Zeeburgertunnel



De 5e dieplader vertrekt zometeen de locatie met verwijderd staal pic.twitter.com/qfQ06yRlJ4 — OvD-RWS Rogier (@OvD_Rogier) January 3, 2018