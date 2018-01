Geen bussen van en naar Amsterdam door stakingen

Bussen die tussen Amsterdam en de regio rond de stad ritjes maken, rijden vandaag niet of beperkt door een staking van de vervoerders. Bussen van EBS rijden normaal gesproken naar de regio noordelijk van Amsterdam. Ook Connexxion is actief rond en in de stad.

Er wordt gestaakt door de buschauffeurs van het streekbusvervoer omdat ze minder werkdruk willen. De actie wordt aangevoerd door vakbonden FNV en CNV. De staking is vanochtend om 4.00 uur begonnen en duurt tot 23.00 uur vanavond.

De vakbonden willen met de staking hun eis voor een betere cao kracht bij zetten. Zo moet de werkdruk verminderd worden, maar de vervoerders willen hier geen centrale regeling voor treffen. Eerdere overleggen met werkgevers strandden.

Bussen van GVB rijden overigens wel gewoon. Die vallen niet onder het regiovervoer.