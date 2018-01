'Ajax en Hoffenheim akkoord over Alfred Schreuder'

Een week na het binnenhalen van Erik ten Hag, lijkt Ajax nu ook een volgende hobbel genomen te hebben. Alfred Schreuder wordt naar alle waarschijnlijkheid de assistent van Ten Hag.

Schreuder is nu nog assistent-trainer bij het Duitse TSG 1899 Hoffenheim. Maar Ajax zou al een akkoord hebben over het vertrek van de geboren Barnevelder. Volgens De Telegraaf zou er voor Schreuder een contract voor 2,5 jaar klaarliggen, net zo lang als het contract dat Ten Hag tekende.

Hereniging Ziyech en Schreuder

Mocht Schreuder echt naar de Arena verhuizen dan is dat voor ten minste één Ajacied een prettig weerzien. Hakim Ziyech speelde bij FC Twente toen Schreuder daar hoofdtrainer was. De aanvallende middenvelder werd door Schreuder van Heerenveen naar Twente gehaald. Er werd al langer gesproken over een mogelijke hereniging tussen de twee, maar dan bij Ajax.

Ook op het veld lijkt Ajax zich te versterken deze winter. Zo zou de Argentijnse verdediger Nicolás Tagliafico inmiddels onderweg zijn naar Nederland om een contract voor 4,5 jaar te tekenen.