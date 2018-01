'Hotelstop drijft verkoopprijzen hotels in stad op'

Hotels werden afgelopen jaar voor gemiddeld 150 procent meer verkocht dan in 2016. Een aantal hotels is het afgelopen jaar voor torenhoge prijzen van de hand gedaan.

Dat schrijft Het Parool. De tien grootste verkopen leverden de hotels samen 1,3 miljard euro op. Zo kocht een Duitse vastgoedbelegger het NH Barbizon Palace voor 155,5 miljoen euro. NH Hotels blijft na de koop gewoon uitbater van het hotel. Ook het nog vrij nieuwe W Amsterdam werd van de hand gedaan. Dat leverde het hotel aan de Spuistraat 125 miljoen euro op.

Lees ook: Amsterdam krijgt er ondanks 'hotelstop' nog 106 nieuwe hotels bij

Uit het stuk van Het Parool blijkt ook dat hotels die nog niet eens gebouwd zijn al vele miljoenen opleveren. Het Leonardohotel, dat nog in aanbouw is, is inmiddels al voor 77,4 miljoen euro verkocht. Het hotel wordt voor 30,5 miljoen gebouwd.

Lees ook: Hoop voor 'hotelstop'? 'Binnenstadbewoners krijgen meer mogelijkheden'

Amsterdamse hotels zijn dus erg gewild. Dit ligt voor een groot gedeelte aan de hotelstop van de gemeente, denkt topman Dirk Bakker van makelaar Colliers. 'Door de hotelstop in Amsterdam is enorme schaarste ontstaan', meent Bakker. Hierdoor zal het kwaliteitstoerisme uiteindelijk ook toenemen, denkt Bakker. 'Hotelvastgoed wordt vaker gekocht, opgeknapt en doorverkocht. Dat levert betere hotels op en zal het aantal rolkoffertjes en rugzaktoeristen verder terugdringen.'

Lees ook: [Kaart] Hier mogen ondanks de stop nog wel hotels gebouwd worden

Jan Steneibach, directeur van vastgoedbedrijf CBRE voegt hier aan toe: 'Er kunnen tot 2021 nog zo'n 7000 hotelkamers worden gebouwd in Amsterdam. Maar de groei van het aantal gasten is veel groter. Omdat de bezettingsgraad van de kamers nauwelijks nog hoger kan, zal dat tot gevolg hebben dat de kamerprijzen snel kunnen stijgen.'