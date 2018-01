Directeur Ambulance Amsterdam stapt op

De directeur van Ambulance Amsterdam, Jaap Frank Ponstein, legt per 1 april van dit jaar zijn functie neer. Ponstein gaat aan de slag bij de Dutch Medical Group.

Ponstein was vijf jaar werkzaam bij de Amsterdamse ambulancedienst en was pas een jaar directeur, nadat hij eind 2016 Jan Pierik opvolgde. Pierik was verantwoordelijk voor een fusie en was niet erg geliefd bij de vakbond.

'De Raad van Commissarissen betreurt het vertrek van Jaap Frank, maar respecteert zijn besluit en is hem erkentelijk voor zijn inzet', schrijft Ambulance Amsterdam op haar site. Inmiddels is de raad van commissarissen al op zoek naar een nieuwe directeur.