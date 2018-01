Gestrande reizigers door busstaking: 'Dit is huilen'

De buschauffeurs van regionale vervoerders staken vandaag. En al rijdt GVB wel, reizigers die buiten de stad moeten zijn hebben er flink last van. 'Ik ben komen lopen lopen van Leiderdorp naar Leiden.'

Een vrouw uit Arnhem is al een tijdje aan het reizen. 'Ik ben al vanaf 6.00 uur onderweg. Ik ben nu op Sloterdijk en ik wacht al drie kwartier op m'n bus en die is er nog steeds niet', zegt de vrouw. 'Dan ben ik in totaal vier uur onderweg voor een reis van twee uur. Dat is wel huilen, ja.'

Lees ook: Geen bussen van en naar Amsterdam door stakingen

Mensen die binnen Amsterdam reizen, merken niks van de staking. 'Geen last van gehad, helemaal niks. Ik heb al wel met de trein gereisd en nu zometeen met de stadsbus. Geen probleem, fantastisch.'