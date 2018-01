Tagliafico koos voor 'geschiedenis van Ajax'

Officieel is hij nog geen Ajacied, maar in Amsterdam is hij al wel. Naar alle verwachting gaat de Argentijnse verdediger Nicolas Tagliafico een contract tekenen bij Ajax.

In een interview met Argentijnse sportzenders vertelde de aanstaande Ajacied over zijn keuze voor Ajax. 'Je moet geen kansen voorbij laten gaan. Dit is het juiste moment om te vertrekken', zei Tagliafico op een Argentijnse luchthaven. De 25-jarige Argentijn komt over van voetbalclub Independiente, waar hij zegt veel bereikt te hebben. 'Nu de reis en medische check om klaar te zijn voor Ajax.'

Hoewel de verdediger ook de overstap kon maken naar Real Betis, koos hij uiteindelijk voor Ajax. 'Het is één van de grote clubs van Europa, met een lange geschiedenis. De Spaanse competitie is beter, maar ik heb toch gekozen voor Ajax. Nederland is meer een land voor mij qua discipline en structuur.'