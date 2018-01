Beelden: dubbele hoofdpijn op Nieuwjaarsdag voor deze fietser

Het gebeurt iedereen weleens, dat moment dat je achter het stuur denkt: 'Die fietser heeft me toch wel gezien?' Met een harde trap op de rem probeert deze chauffeur de fietser nog te ontwijken maar het is dan al te laat.

Dat gebeurde tijdens de Nieuwjaarsnacht op de Haarlemmermeerstraat. De fietser komt vanaf de Theophile de Bockstraat aangereden maar kijkt niet op of om bij het oversteken.

Door de klap komt hij met een flinke smak op de motorkap terecht maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. 'Hij had helemaal niks maar ik had wel een beetje schade aan mijn auto. Hij leek dronken te zijn.' Gelukkig kon iedereen na de aanrijding zijn weg weer vervolgen.