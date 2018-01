50-jarig Paradiso geeft verjaardagsfeestje met ontbijt

Paradiso bestaat op 30 maart precies 50 jaar en dat moet gevierd worden, niet in de laatste plaats door de poptempel zelf. Van 29 tot en met 31 maart is het daarom feest. Wil je met Paradiso meevieren? Dan moet je daar wel 50 euro voor neer leggen.

Voor dat geld krijg je op de zaterdag een tijdslot, maar vooral ook 'een magische trip door de muzikale geschiedenis van het nachtleven van Paradiso'. De muziek mag natuurlijk niet ontbreken en wordt onder andere verzorgd door het Amsterdamse Ballongezelschap, Eddy de Clercq’s legendarische Pep Club, OHAF en Welcome to the Future en VIP Club.

Eenmaal binnen mag je zo lang blijven als je wil. De avond voert langs het hippietijdperk, naar de punkjaren en de houserevolutie. Houd je het vol tot de ochtend, dan wacht er ook nog een chill-out-ontbijtje op je.