Politie rukt uit voor verwarde man in woning bij Ookmeerweg

De politie is donderdagmiddag uitgerukt voor een verwarde man in Osdorp. Hij werd staande gehouden in een woning aan de Wildeman, nabij de Ookmeerweg. Politie was in grote getale aanwezig.

Volgens getuigen was er geen sprake van geweld tijdens de arrestatie.

Al langer heeft Amsterdam veel moeite met de zorg voor verwarde personen. Ruim drie jaar geleden werd daarom de 'Psycholance' in het leven geroepen: een ambulance met personeel dat speciaal getraind is voor dergelijke meldingen.

Hoewel de Pyscholance te boek staat als een groot succes, bleek vorig jaar de aanpak niet omvangrijk genoeg. Een speciaal schakelteam onder leiding van voormalig burgemeester Onno Hoes, probeert zorginstanties beter te laten samenwerken.

Jaarlijks komen zo'n 6500 meldingen binnen over verwarde personen in Amsterdam.