Brandweer blust vuur in woning Mesdagstraat

De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een brand die uitbrak in een woning aan de Mesdagstraat in De Pijp. Het betrof een kleine brand in de keuken, die de lieden snel wisten te blussen.

Een bewoner van de woning wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.