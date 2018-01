Bewoners De Pijp kwaad: 'Deze prachtige bomen ga je toch niet kappen?'

Ze zorgen voor allure in de straat, vinden de buurtbewoners van de Eerste Jacob van Campenstraat in De Pijp. De acht Vleugelnootbomen zijn geliefd maar passen niet in de nieuwe plannen voor de straat. Terwijl dat eerst wel het geval leek.

De boel gaat op de schop en om meer ruimte te creëren heeft Stadsdeel Zuid nu kapvergunningen aangevraagd. En dat terwijl de bomen in het herinrichtingsplan wel zouden blijven. En dus zijn de bewoners boos: 'Dit is toch een schitterende boom, die mag toch niet gekapt worden?', zegt Hilda Tempelman,

'Het zou er anders uitzien'

Zij kijkt al 20 jaar vanuit haar woning naar de bomen. Ze was dan ook erg blij met de eerste ontwerpen, de bomen zouden de verbouwing van de straat overleven. 'Ja, hier zijn we het ook helemaal mee eens', zegt ze wijzend op het ontwerp.

'Zo willen we dat het er uit gaat zien inderdaad. Maar als ik dan toch die vergunningsaanvraag goed begrijp, dan gaat het er toch heel anders uitzien inderdaad.' De gemeente laat weten dat er buurtbewoners zijn die geklaagd hebben over de grootte van de bomen.

'Gezonde weghalen en nieuwe plaatsen, dat kan toch niet?'

Als de kapvergunning gegeven wordt dan komen er sowieso andere bomen voor terug maar dat is voor Tempelman niet voldoende. 'Het is heel erg lastig voor bomen in deze buurt. Gezonde bomen weghalen, daarvoor bomen plaatsen waarvan je niet weet hoe die het gaan doen in deze omstandigheden. Dat kan natuurlijk niet.'

En dus is er een petitie gestart, de teller staat na vier dagen al op 400 en deze zullen samen met het bezwaarschrift hun weg naar het stadsdeel vinden. 'Dan kunnen we laten zien dat er velen met ons zijn die deze bomen willen behouden. Want ze moeten absoluut blijven.'