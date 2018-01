Raadsleden geïnteresseerd in Rotterdams plan om herkomst dure spullen te bevragen

Een dure jas, telefoon of horloge, en niet kunnen uitleggen hoe je die hebt betaald? De Rotterdamse politie start een proef om spullen in te nemen die vermoedelijk zijn betaald met crimineel geld. Er is veel kritiek, want het zou etnisch profileren in de hand werken. Maar sommige leden uit de Stopera voelen wel wat voor het plan.

Zo ook CDA-lijsttrekker Diederik Boomsma. Volgens Boomsma mag misdaad onder geen enkele omstandigheid lonen. 'Het is nog te vaak zo dat mensen zijn gestraft, maar wel het geld hebben van hun criminele activiteiten. Het gaat erom dat je ze dat wil afpakken', aldus de CDA-voorman.

Collega raadslid Marianne Poot van de VVD zegt ook wel wat te zien in het plan. 'Spullen die met crimineel geld zijn verkregen moeten wat de VVD betreft altijd in beslag worden genomen. Of het nu gaat om auto's, horloges of kleding', zei ze vandaag in Het Parool.

Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg kwam in 2014 al met een soortgelijk plan. 'We zien regelmatig bij woninginbraken jonge verdachten zonder zakgeld, zonder inkomen, maar wel met een heel duur jasje en een dure iPhone'.

Etnisch profileren

Niet iedereen is enthousiast over het plan. Want 'hoe kun je in hemelsnaam zien of iemand met oneerlijk geld een bepaalde jas heeft aangeschaft?', stelt advocaat Gerard Roethof. 'Wat je hiermee bereikt is dat politieagenten te pas en te onpas jongens met een uiterlijk dat hun niet bevalt, lastig zullen vallen.'

Aangehouden verdachten

De Amsterdamse politie laat weten dat deze aanpak al plaatsvindt, maar pas nadat mensen worden aangehouden omdat ze verdacht worden van een strafbaar feit. Zomaar mensen op straat aanhouden vanwege een dure jas kan niet, aldus de politie.