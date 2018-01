Rokers niet meer in welkom in Beverwijkstraat in Noord

De Beverwijkstraat in Noord wordt de eerste rookvrije straat van de stad. Eind februari worden borden opgehangen met het verzoek je sigaret uit te maken of een stukje om te lopen.

Het idee komt van een huisartsenpraktijk in de straat. De Beverwijkstraat is maar een klein straatje vergeleken met het winkelcentrum ernaast, maar voor Stella Zonneveld van Huisartsenkring Amsterdam is het belangrijk dat het verbod er juist hier komt.

'Omdat er hier een gezondheidscentrum zit, een openbare bibliotheek, een ouder-kind centrum, waar veel mensen samenkomen maar wat ook met gezondheid te maken heeft', zegt Zonneveld.

Boetes zullen er uiteraard niet worden uitgedeeld, dat is qua regelgeving niet mogelijk. 'Maar ik denk dat het een mooi eerste begin is om de straten rookvrij te maken. Als signaal naar iedereen dat we eigenlijk gewoon minder moeten gaan roken en vooral als signaal naar de kinderen.'