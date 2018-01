Drugsbaron 'El Gocho' vast voor liquidatie Amsterdammers in Dominicaanse Republiek

In de Dominicaanse hoofdstad Santa Domingo is een Venezolaanse man aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op twee Amsterdammers. De twee mannen van 36 en 34 werden vorige zomer gevonden in een metersdiepe kuil op een suikerrietplantage.

Lokale media en de politie melden dat het om Carlos José Gascon González gaat, een leider van een internationale drugsbende. Gonzáles, ook wel 'El Gocho' (Het Varken) genoemd, werd vorige week al gearresteerd en zou met zijn bende betrokken zijn bij drugssmokkel naar de VS, Zuid Amerika en ook Europa.

De lichamen van Amsterdammers Rachid Benbouker en Cuma Ceviz werden gevonden in een kuil op een suikerrietplantage. De slachtoffers hadden meerdere schotwonden en er werden twaalf kogelhulzen gevonden.

Ze zouden zijn vermoord vanwege een conflict over drugs. In het onderzoek werd al eerder een Engelsman aangehouden in het Colombiaanse Medellin, of hij nog vast zit is niet duidelijk.