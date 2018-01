VUmc waarschuwt vrouwen met borstimplantaten voor zeldzame kanker

Vrouwen die borstimplantaten hebben, lopen meer risico op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Daarvoor waarschuwt het VUmc, dat voor het onderzoek samenwerkte met het Antoni van Leeuwenhoek, Maastricht UMC en het Medisch Spectrum Twente.

Het onderzoek is gepubliceerd in een prestigieus medisch tijdschrift, het Journal of the American Medical Association (JAMA).

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen met borstimplantaten hebben een grotere kans om een zeldzame vorm van lymfeklierkanker op te lopen. De kans dat vrouwen mét implantaat deze zeldzame ziekte krijgen, is ruim 400 keer groter ten opzichte van vrouwen zonder implantaat.

1 op 35.000

In Nederland hebben 200.000 vrouwen borstimplantaten (van wie ongeveer driekwart om esthetische redenen). Volgens de onderzoekers is er een kans van 1 op 35.000 om het zeldzame type ALCL-kanker te krijgen.

Vrouwen die last hebben van zwellingen, een knobbel of een opgezwollen borst, kunnen het best contact opnemen met de huisarts - slechts in enkele gevallen zal het gaan om ALCL, stellen de onderzoekers.