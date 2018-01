Tim Hofman fileert Transavia: 'Formats 1 op 1 kopiëren is gaar, man'

Presentator Tim Hofman heeft op Twitter flink uitgehaald naar Transavia. De luchtvaartmaatschappij is begonnen met een Youtube-format dat wel heel erg veel lijkt op dat van Hofmans vriendin Lize Korpershoek.

In een tirade op Twitter licht Hofman zijn claim toe. 'Transavia wil jonge mensen bereiken met onderscheidende kracht.' Maar van dat onderscheidende is nauwelijks sprake, aldus Hofman. 'Transavia heeft namelijk een nieuw onderscheidend formatje op hun Youtube-kanaal en dat heet Geen Stress met Stef. En in Geen Stress met Stef geeft Stef tips. Of adviezen. soort van Adviezen Van Lize.'

'John de Mol zou jullie opvreten!'

De gebruikte banners, de vormgeving, de animaties, de kleding tot aan de felgekleurde waterschoenen toe. 'Even eigen als de mening van de gemiddelde Noord-Koreaan', twittert Hofman. 'John de Mol zou jullie opvreten als je met The Trans Of Holland kwam met draaiende vliegtuigstoelen en een jury. denk ik. ik ken de John de Mol eigenlijk helemaal niet, ik zeg maar wat maar had gekund toch!'

Kijkend naar de eerste aflevering van Geen Stress met Stef vallen de overeenkomsten inderdaad wel heel erg op. En Hofman is niet de enige die het is opgevallen, de eerste reactie onder het Youtube-filmpje van Transavia: 'Is dit idee gekocht van Lize ofzo?'

Lees hier de tirade rustig even terug:

hahaha ok let op.



dus @lizekorpershoek maakt dus filmpjes waarin ze adviezen geeft op haar Youtube-kanaal Adviezen Van Lize.(https://t.co/Y8vlwPJL35)



en hier legt een paarse broek van @transavia uit dat Transavia jonge mensen wil bereiken (met ONDERSCHEIDENDE kracht). pic.twitter.com/QhiPSinpeN — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

nou, over dat onderscheidende wilde ik het vanavond graag even hebben met jullie. DIT WORDT LEUK JONGENS!!! — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

Transavia heeft namelijk een nieuw ONDERSCHEIDEND (!!!) formatje op hun Youtube-kanaal en dat heet Geen Stress met Stef. en in Geen Stress met Stef geeft Stef tips. of adviezen. soort van Adviezen Van Lize. — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

of nee, wacht. het ís Adviezen Van Lize, maar dan met Stef. zo hebben ze, naast een lekker titeltje op klank, bijvoorbeeld ook een soortgelijk bannertje. om maar wat te noemen. pic.twitter.com/OllRni0YI8 — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

en ook outfitjes, de witte studio, de inloopjes, en de (trillende) teksten en animaties zijn even eigen als de mening van de gemiddelde Noord-Koreaan. pic.twitter.com/wvqLrpGUZA — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

kijk, hier doet stef haar zelfverzonnen In Beeld Kom Move. vet. vette move, Stef! (Stef is trouwens Content Manager bij @transavia. vet, Stef. erg vet.) pic.twitter.com/0UUZG0wOD5 — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

nee, maar serieus. je denkt kan gebeuren toch, maar zelfs de badschoen-swag is gestolen. en dat schoeisel draag je niet vrijwillig. dat zijn geen per ongelukkies. dat zijn hele bewuste, vaak levensverwoestende, keuzes die je dan maakt. pic.twitter.com/Wy1PEiiPJv — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

kijk, @transavia, dat jullie personeel denkt dat jullie apenballen zuigen is tot daar aan toe, maar formats 1 op 1 kopiëren van onafhankelijke contentmakers is gewoon gaar man. pic.twitter.com/VisJKb61PV — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

John de Mol zou jullie opvreten, @transavia, als je met The Trans Of Holland kwam met draaiende vliegtuigstoelen en een jury. denk ik. ik ken de John de Mol eigenlijk helemaal niet, ik zeg maar wat. maar had gekund toch!!! — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018

voor wie het zelf even wil aanschouwen,



hier de vliegtuigramp die Geen Stress met Stef heet:https://t.co/rFaSYTNnbc



en hier het immer creatieve, zelf gemonteerde, zelf geanimeerde en zelf geproduceerde Adviezen Van Lize:https://t.co/WsUEl4aF3D



veel plezier mense! — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) January 4, 2018