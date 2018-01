Restauranteigenaar is intimidaties zat na ruk-incident

Restauranteigenaar Richard Derks is de pesterijen en intimidaties zat. Voor de zoveelste keer is zijn restaurant Boi Boi aan de Dapperstraat doelwit. Dit keer stond een man op Nieuwjaarsdag zich voor het raam van zijn volle restaurant te bevredigen.

De man, die vermoedelijk dronken was, kwam die avond het restaurant binnen om te vragen om bier. Toen hem werd verteld dat het een restaurant is en geen café, werd hij agressief. 'Kankerjoden horen hier niet, vieze flikkers rot op uit de Dapperbuurt en moslims zijn sterker', schreeuwde de man toen, vertelt Derks.

Pesterijen

Al sinds de opening van het restaurant, zo'n 2,5 jaar geleden, hebben Derks en andere nieuwe ondernemers last van pesterijen en intimidaties van jongeren uit de buurt. 'Er wordt gespuugd, tafels zijn omgegooid. camera's zijn hier buiten van de muren getrokken. De politie doet er niets mee. Het ettert zo door en dat is een beetje jammer.'

De politie bevestigt dat er in het verleden vervelende dingen zijn gebeurd, maar dat er de laatste tijd bijna geen meldingen zijn geweest van overlast. Volgens Richard houden andere ondernemers uit angst hun mond. Hij is daarom een ondernemersvereniging gestart om samen iets tegen de intimidaties te doen.

Derks: 'Ik hoop dat ze nu respect gaan tonen, in plaats van verwachten. Hopelijk laten ze iedereen met rust en in zijn waarde. De Dapperbuurt is voor iedereen, of je hier nou geboren bent of niet. Klaar.'

Ojee ik heb ook al fanmail van een anonieme iets. pic.twitter.com/agsqiT7NNm — richard derks (@virginbrain) January 3, 2018