Woonbootbewoner Jaap is plaskrul zat: 'Boot onder de poepresten'

Woonbootbewoner Jaap Eikelboom is helemaal klaar met de plaskrul naast zijn woonboot op de kruising van de Willemsstraat en de Brouwersgracht. De lucht is niet te harden en met een schoonmaakbeurt spatten de uitwerpselen tegen zijn woonark.

Eikelboom liet De Telegraaf langskomen om te laten zien hoe erg het is. 'Laatst hing er gebruikt wc-papier aan mijn schip', zegt hij in de krant. Volgens hem is het openluchturinoir niet meer van deze tijd. Omdat er geen stromend water doorheen gaat is de urine al snel in de omgeving te ruiken.

Instructies schoonmakers

Hij trok in 2013 al aan de bel. Er is toen een schot voor het toilet geplaatst, maar dat mocht niet baten. Ook de schoonmakers kregen instructies. Maar nog vindt Jaap de resten uitwerpselen op zijn woonboot. 'Bij het schoonmaken wordt alle afval uit de plaskrul, ondanks het schot, op onze woonboot gespoten. Met als gevolg dat de zijkant van onze boot onder de urine, poepresten en afval zit en deze dagelijkse schoongemaakt moet worden.'

Wildplassen tegengaan

De gedupeerde bewoner heeft stadsdeel Centrum al eens verzocht de krul te verplaatsen. Maar dat is volgens de gemeente niet mogelijk. Verwijderen is ook geen optie, omdat het openluchturinoir een algemeen belang dient en wildplassen tegen gaat, meent de gemeente ook. Eikelboom stelt nu voor het urinoir te verplaatsen naar een plek waar omwonenden er geen last van hebben.

Betere reiniging

De gemeente erkent wel dat er vaker overlast is van piskrullen. 'In die gevallen kijken we hoe deze overlast verminderd kan worden, bijvoorbeeld door betere reiniging', laat de gemeente weten in De Telegraaf.