Alfred Schreuder definitief naar Ajax

Alfred Schreuder is aangesteld als assistent-trainer van Erik ten Hag. Zijn huidige werkgever TSG 1899 Hoffenheim is akkoord met een voorstel van Ajax om de trainer over te nemen.

Hoewel er nog wat puntjes op de i moeten, tekent Schreuder (45) een contract tot en met de zomer van 2020. De oud-voetballer van onder andere Feyenoord en FC Twente heeft er ook al een aardige trainerscarrière op zitten. Als rechterhand van Steve McClaren en later Michel Peud'homme bij FC Twente won hij al een aantal prijzen. Later werd hij zelf hoofdtrainer van de Tukkers.

Volgens De Telegraaf betaalt Ajax zo'n 200.000 euro om Schreuder over te nemen van het Duitse Hoffenheim. Hij zou zich al op korte termijn aansluiten bij de selectie en maandag samen met het eerste op het vliegtuig stappen naar het trainingskamp in Portugal.

Schreuder heeft met in ieder geval één Ajacied al een goede band. Als trainer van FC Twente haalde hij indertijd Hakim Ziyech naar Enschede.