Coentunnel zo'n honderd keer per maand dicht door te hoge vrachtwagens

De slagbomen van de Coentunnel zijn afgelopen jaar gemiddeld honderd keer per maand naar beneden gegaan om te voorkomen dat een te hoge vrachtwagen klem kwam te zitten. Dit veroorzaakt veel oponthoud.

In de eerste elf maanden van 2017 zouden er al 1093 meldingen binnen zijn gekomen, meldt De Telegraaf. In heel 2016 kwamen er 1185 meldingen binnen. De woordvoerder van Rijkswaterstaat, Natasja Keijzer, is toch niet ontevreden met deze cijfers. 'We zien een toename van 8 procent van verkeersintensiteit van de Coentunnel, dus eigenlijk mag je constateren dat er sprake is van een afname'.

Flinke boete

De Eerste Coentunnel is een van de laagste snelwegtunnels van Nederland en heeft gemiddeld 150.000 gebruikers per dag. Hier vinden dan ook de meeste opstoppingen plaats. De doorrijhoogte is 4,21 meter en de Europese norm voor vrachtwagens is een maximale laadhoogte van 4.00 meter. Toch hebben gemiddeld 100 chauffeurs per maand hier lak aan en rijden gewoon door.

De tunnel wordt beschermd met een meter. Wanneer een vrachtwagen hoger is dan de maximale hoogte, wordt er een waarschuwing gegeven. Rijdt de chauffeur toch door, gaan de slagbomen dicht. Dit kan de bestuurder duur komen te staan. Zo'n boete kan oplopen tot duizenden euro's.