Bakkers introduceren de wietburger: 'De gast wordt niet high'

Een hamburgertent in de Vijzelstraat introduceert maandag de - naar eigen zeggen - eerste wietburger van het land.

Het is volgens restaurant Ter Marsch & Co de allereerste hamburger met cannabis. Je moet hem dus niet verwarren met de al bekende 'weedburger' op basis van zeewier. De bakkers in de Vijzelstraat lanceren de nieuwe snack tijdens een hamburgercompetitie op de Horecava in de RAI.

Vervolgens is de burger vanaf dinsdag ook te koop bij Ter Marsch & Co in de Vijzelstraat. De bakkerij won eerder al prijzen voor z'n hamburgers. 'Het is bedoeld als een ode aan Amsterdam en de Hollandse wietcultuur', laten de hamburgermakers weten tegenover Bakkerswereld.nl.

De wietbladeren zijn overigens niet verwerkt in het vlees, maar in het bolletje. Er zit geen thc in. 'De gast wordt niet high van de wiet, maar wel van de zintuigprikkelende smaak.'