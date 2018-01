Amsterdams dj-duo Deepend op tournee met David Guetta

De twee Amsterdamse dj's Falco en Bob, beter bekend als Deepend, beginnen het jaar goed. Zij gaan januari en februari mee op tour door Europa als main support van David Guetta.

Deepend werd in 2015 bekend met hun eigen remix van het nummer Catch & Release van de Amerikaanse zanger Matt Simons. Die track heeft wereldwijd zo'n 300 miljoen views behaald. Afgelopen jaar bracht het duo Waiting for the Summer uit en maakte ze remixes van nummers van onder anderen James Blunt, Robin Schulz, JP Cooper en Disciplines. Ook werkten zij samen met Sam Feldt.

Tournee

De deejays bijten op 18 januari de spits af in München. Daarna zijn ze live te zien in Italië, Oostenrijk, Polen, Oekraïne en Luxemburg. Aan Nederland zullen ze tijdens deze tour geen bezoek brengen.