Homo-activist Mikel Haman overleden

Mikel Haman is overleden. De Surinaamse Amsterdammer was een bekende lgbt- en hiv-activist.

De in Suriname geboren Haman organiseerde bijvoorbeeld de eerste Surinaamse avond in café Lellebel en was de initiatiefnemer van de Roze Zondag op zomerfestival Kwaku. De organisatie van Kwaku zal nu een award naar Haman vernoemen, schrijft Waterkant.

Haman voerde ook actie tegen 'healing'-praktijken. Hij was zelf door een laborant van het VUmc doorverwezen naar een pinkstergemeente om genezen te worden van zijn geaardheid én hiv-besmetting. In 2009 nam hij Elvira Sweet, toenmalig stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, mee op een Caraïbische boot tijdens de canal parade van de Gay Pride.

AT5 maakte eerder een portret van Haman. De reportage is hier terug te zien.