Airbnb heeft vertegenwoordiger in Amsterdam: 'Meldplicht is extra regeldruk'

Airbnb heeft een lokale lobbyist in Amsterdam: Bo de Koning. Ze vertegenwoordigt het bedrijf in Nederland en Scandinavië.

In de Volkskrant stelt ze zich voor. Lobbyist vindt ze zelf geen goed woord voor haar functie. 'Ik ben public policy manager en in die functie wil ik op een zo lokaal mogelijke manier relaties opbouwen. Dat doet Airbnb omdat we ons steeds meer realiseren dat het belangrijk voor ons is om samen te werken met steden regio's en nationale overheden', zegt De Koning.

'Meer toeristen per cruiseschip'

Airbnb wordt voor veel Amsterdammers steeds meer een symbool voor wat er mis is in de stad op het gebied van drukte (van toerisme) en overlast. 'Dat is natuurlijk heel jammer om te horen. Daarom willen wij vandaag ook een positieve boodschap naar voren brengen. Als we kijken naar de feiten, Airbnb is verantwoordelijk voor een fractie van de bezoekers die naar Amsterdam komen. In 2015 waren er meer toeristen die per cruiseschip Amsterdam aandeden, dan toeristen die in een Airbnb verbleven.'

'Overlast zo veel mogelijk beperken'

Het voor langere tijd verhuren van gehele woningen aan Airbnb-toeristen is Amsterdammers een doorn in het oog. Een veel gehoorde klacht is dat ze geen 'echte Amsterdammers' meer als buren hebben, maar dat ze om de zoveel dagen een ander groepje toeristen naast hen hebben wonen. 'Helaas is het inderdaad herkenbare kritiek', zegt De Koning hierover. 'We doen er echt alles aan om overlast zo veel mogelijk te beperken. We hebben tegenwoordig een burentool waarbij je kunt aangeven: "mijn buren veroorzaken overlast". De gemeente heeft een meldpunt. En de hosts zelf kunnen gasten via ons reviewsysteem een slechte recensie geven.'

'Extra regeldruk'

De gemeente probeert de overlast die Airbnb (mede) veroorzaakt in te perken met onder andere een meldplicht. Als je je woning of een deel daarvan tijdelijk aan toeristen wilt verhuren, moet je dat melden aan de gemeente. Airbnb is niet blij met deze regel. 'Het is extra regeldruk. Elke keer moeten hosts aan de gemeente laten weten als er mensen te gast komen, dat levert toch weer administratieve last op terwijl wij die zestig dagen op onze website al bijhouden.'

'Positief verhaal vertellen'

Uit het interview van de Volkskrant komt vooral naar voren dat De Koning niet te veel meer wilt terugkijken op problemen uit het verleden, ze wil 'een positief verhaal' vertellen en 'kijken naar de toekomst', als er door wordt gevraagd naar problemen met het bedrijf.