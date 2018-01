Japanse karaokebar krijgt eindelijk vaste plek in Centrum

In het pand aan de Reguliersdwarsstraat waar Bar7 voorheen zat, kun je binnenkort karaoke zingen. De eerste echte Japanse karaokebar van Amsterdam, Duke of Tokyo, opent hier komend voorjaar de deuren.

De droom van de vijf Amsterdamse vrienden, Wessel Kruyt, Sylvester Jansen, Has Peters Sengers en Ben Warren, om een karaokebar te runnen wordt binnenkort werkelijkheid. Met een crowdfundactie haalden zij afgelopen jaar bijna 194.000 euro op en kunnen zij hun bar openen op een eigen vaste locatie. Dit maken de heren bekend op Facebook.

De vrienden waren al bekend door hun eigen gebouwde, mobiele karaokeclub. Hiermee organiseerden zij afgelopen jaar een pop-uptour langs Amsterdamse café's en festivals.

Duke of Tokyo

Geheel in Japanse stijl kun je vanaf dit voorjaar een privé-karaokebooth per uur afhuren met je vrienden. Er zullen in totaal zes van dit soort kamers komen. Via een tablet selecteer je het nummer dat je wil zingen. Ondanks dat er wel een bar zal komen, kun je een drankje ook via je telefoon bestellen. Volgens de eigenaren ontbreekt in Amsterdam zo'n vooruitstrevende karaokebar nog, vertellen zij aan Het Parool.