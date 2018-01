IJtunnel maandagnacht dicht voor onderhoud

De IJtunnel gaat ook dit jaar elke eerste maandag van de maand tussen 00.00 uur tot 05.00 uur dicht voor een onderhoudsbeurt.

De maandelijkse maandagnacht is in 2018 ook in overleg met Rijkswaterstaat en openbaarvervoerbedrijven gekozen omdat er op dat moment het minste verkeer door de tunnel rijdt.

Tijdens de onderhoudsbeurt wordt de tunnel gereinigd, zal er worden gewerkt aan de veiligheidsvoorzieningen en worden er inspecties uitgevoerd in de tunnelbuis. Ook wordt er een 'live-test' gedaan om te controleren of de veiligheidsvoorzieningen blijven werken als de stroom zou uitvallen.

Bereikbaarheid

Het advies is om op deze momenten om te rijden via de Coentunnel of de Zeeburgertunnel. De ritten van de GVB-en Connexxionbussen worden vanaf zondagavond 23.45 uur ingekort tot de pont op de Buiksloterweg. Via die weg blijft het Centraal Station bereikbaar.