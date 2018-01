Stadsdeel Oost: 'Getreiter in Dapperstraat moet echt stoppen'

Het pesten en intimideren van ondernemers in de Dapperstraat is een hardnekkig probleem dat ook bij Stadsdeel Oost al langer bekend is.

'Het stadsdeel kent de problemen in de Dapperbuurt. We zijn onlangs nog bij deze ondernemer langs geweest en hebben met hem gesproken', laat een woordvoerder aan AT5 weten. Ze reageert op het zoveelste incident bij restaurant Boi Boi, waar op nieuwjaarsdag een dronken man voor het raam stond te masturberen.

Eigenaar Richard Derks heeft al sinds de opening van zijn tent in 2015 last van problemen met jongeren uit de buurt. Ook andere ondernemers zijn bang. Derks is daarom een ondernemersvereniging gestart om samen iets te doen tegen alle intimidaties.

'Er is een camera in de straat geplaatst en sindsdien gaat het veel beter en zijn er minder klachten', zegt de woordvoerder van Stadsdeel Oost. 'Naar aanleiding van dit laatste incident hebben we de stand van de camera aangepast en meer op de zaak gericht. Het getreiter moet echt stoppen.'