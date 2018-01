Monument of sloop: Wat te doen met het Gerrit Rietveld-gebouwtje in Zuid?

In het door Gerrit Rietveld ontworpen Paviljoen Buitenveledert aan de Van der Boechorststraat huist nu het Joods Cultureel Centrum van de Nederlands-Israëlische Hoofdsynagoge (NIHS). Ze willen eigenlijk een nieuw centrum bouwen, maar Erfgoedvereniging Heemschut wil er een monument van maken.

Niemand is echt blij met het pand nu. 'Het is ouderwets en het lekt', zegt Paul Meijer van de erfgoedvereniging in Het Parool. 'Maar dat hoort er een beetje bij', voegt hij er aan toe. 'De zalen zijn oud, de inrichting onhandig. Mensen blijven weg en we zijn inmiddels te veel kwijt aan onderhoud', zegt Ruben Troostwijk, bestuurslid bij de NIHS.

Gebouwd als kerk

Maar Troostwijk ziet het sombere Rietveld-pand het liefst vervangen worden. Paul Meijer wil het graag behouden. Het witte gebouwtje was aanvankelijk gebouwd als kerk en daar heeft Rietveld er maar twee van ontworpen. 'Deze en De Hoeksteen in Uithoorn. Tevens was Paviljoen Buitenveldert een van de laatste werken van Rietveld. Pas twee jaar na zijn dood in 1964 werd het door zijn medewerker Johan van Tricht uitgewerkt en verwezenlijkt', zegt Meijer.

Geen alternatieven

Troostwijk snapt dat Heemschut het pand wil behouden, maar er zijn geen alternatieven volgens hem. Een verkoop van het pand ging eerder niet door, omdat de koper (VU) geen interesse had en een verhuizing was te lastig. Ook het gebouw zelf behouden en modernisering is volgens Troostwijk geen optie. 'Er zou zoveel moeten gebeuren dat het duurder wordt dan een nieuw gebouw. Voor een minder resultaat.'

Aanvraag sloop

De NIHS wil op de plek van het paviljoen een 21 meter hoog gebouw neerzetten met vijf verdiepingen. Op de begane grond moet een centrum voor de joodse gemeenschap komen, erboven koopappartementen. De NIHS gaat in gesprek met de buurt over de plannen. Daarna wordt de sloop aangevraagd bij het stadsdeel, mocht het Paviljoen geen monumentenstatus krijgen.