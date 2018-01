Wesley Sneijder gaat in de zandbak spelen

Wesley Sneijder bevestigt vandaag dat hij zijn voetbalcarrière voort gaat zetten in Qatar.

De oud-Ajacied zal per direct de overstap maken naar de voetbalclub Al-Gharafa, waar hij een contract tekent tot de zomer van 2019. Dit betekent dat zijn avontuur in Frankrijk bij de club OGC Nice, waar dit seizoen speelde, tot een einde komt. De overstap die hij afgelopen zomer naar de Franse club maakte, liep uit op een teleurstelling omdat hij er meer tijd op de bank doorbracht dan in het veld.

Koffers pakken

Waar Wesley ook ging spelen, Yolanthe verhuisde mee. Ook nu zal ze haar echtgenoot volgen. Ze denkt dat deze verhuizing geen invloed zal hebben op haar carrière in de Nederlandse televisie-industrie. Hun tweejarige zoontje zal Yolanthe vergezellen op haar werktripjes naar Nederland. Welke programma's zij voor dit jaar voor RTL zal gaan maken is nog niet bekend.

'Een mooi avontuur en leuke uitdaging. Ben super blij om dat aan te gaan samen met m'n gezin', vertelt Sneijder tegen RTL Boulevard. Het Midden-Oosten biedt volgens hem ook meer kansen voor na zijn voetbalcarrière. Wanneer de voetballer aanstaande zondag door de medische keuring komt wordt de transfer definitief geregeld en zal hij maandag al op het veld staan.