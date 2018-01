Woonboot zinkt tijdens oud-en-nieuwfeestje: 'Ik ben alles kwijt, echt alles'

Een woonboot aan de Prins Hendrikkade is tijdens de jaarwisseling naar de bodem van het Oosterdok gezonken. De huurster van boot kon op tijd ontkomen, maar is wel al haar spullen kwijt.

Het is een gek gezicht voor veel voorbijgangers. Een woonboot die vorige week nog gewoon bewoond werd, is nu grotendeels onder water verdwenen. Aan wal vond AT5 vandaag een briefje met het telefoonnummer van een van de huursters. Telefonisch vertelt ze wat er gebeurd is.

'We hadden ongeveer tien mensen over de vloer tijdens het nieuwjaarsfeestje. Dat hebben we weleens vaker gedaan', zegt de bewoonster. 'Maar dit keer begon de boot opeens vrij snel te zinken. Eerst viel de elektriciteit uit en toen begon het water al vrij snel naar binnen te lopen.'

Alles kwijt

De aanwezigen vluchten de boot af. Veilig aan wal proberen ze de boot nog te redden. 'We hebben geprobeerd de boot omhoog te houden. We hebben geprobeerd om aan de achterkant van de boot te staan, om een soort van gewicht terug te krijgen. We dachten dat dat het misschien kon zijn.'

Maar de boot blijft zinken. Ook toegesnelde brandweerlieden kunnen niet helpen. De huurster van de woonboot is al haar spullen kwijt, want die liggen nog in de boot. Onder water. 'Alles, ja echt alles. Mijn hele leven eigenlijk. We wonen daar al bijna drie jaar.'

Niemand helpt

De verzekering wil niet uitkeren. Maar volgens de bewoonster kan de boot niet gezonken zijn door het feestje, waar tien man aanwezig waren. Zij denkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Ze heeft nu een advocaat in de arm genomen om te voorkomen dat ze opdraait voor alle schade.

'Aan de ene kant zijn het natuurlijk maar spullen, maar dat komt wel steeds harder aan. Omdat je gewoon niet geholpen wordt door de instanties van wie je het had verwacht', aldus de geëmotioneerde huurster.

@AT5 @AmsterdamNL wat is hier gebeurd?? Word deze weg gehaald wegens vervuiling van het water?? pic.twitter.com/dYrN0Engui — Olavio (@olavio34) January 4, 2018