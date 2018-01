Asiel start crowdfundingactie voor gebroken poot van zwerfkat Jon

Jon, een zwerfkatje in Noord heeft hulp nodig. Zijn achterpoot is gebroken, dus moet hij onder het mes. Om de rekening van 650 euro te betalen is Dierenopvang Amsterdam een crowfundingsactie gestart.

Het diertje, genaamd Jon (Bon Jovi), strompelde zo erg dat een dierenvriend zich zorgen maakte en hem naar het asiel bracht. Eenmaal daar bleek Jons achterpoot er slecht aan toe.

Spalkje



De dierenarts hoopte dat een spalkje de fractuur zou kunnen herstellen, maar dat bleek niet genoeg. Vrijdagmiddag is Jon geopereerd aan zijn achterpoot. Na enkele weken revalideren zou hij weer helemaal de oude moeten worden.

Volgens de opvang is het potje voor dit soort operaties bijna op. Onlangs kampte het asiel nog met een grote schimmelplaag, waardoor menig katje in quarantaine moest. De dierenopvang kon toen ook rekenen op filantropische Amsterdammers.

